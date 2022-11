Líderes para a nova década: Um furacão nascido na Suécia

Até aos 15 anos, a biografia de Greta Thunberg não tinha nada que a fizesse ser diferente da maioria dos jovens dessa idade. Pelo menos dos jovens suecos, nascidos em famílias abastadas o suficiente para permitir uma infância livre e dedicada à escola. Exceto por uma diferença que a própria acentuou quando passou a personalizar o movimento pró-clima: Greta tem síndrome de Asperger, perturbação do espectro do autismo. “Se os haters [aqueles que odeiam] vão atrás da tua aparência e das tuas diferenças, significa que não têm para onde ir. E então sabes que estás a ganhar! Eu tenho Asperger e isso significa que às vezes sou um pouco diferente da norma. E — nas circunstâncias certas — ser diferente é um superpoder”, escreveu.

johannes eisele/getty images

A estrutura mental fora da norma leva-a a longos silêncios, a uma postura aparentemente apática, interrompida por uma ira quase palpável, e é um dos motivos da estranheza, quando não indignação, causada por uma das figuras de 2019. Se não a principal: a revista “Time” elegeu Greta Thunberg Personalidade do Ano e até o Nobel da Paz foi hipótese. A forma como o combate às alterações climáticas entrou no discurso político não tem paralelo com nenhum outro momento. A menina que começou a manifestar-se sozinha à porta do Parlamento sueco numa tarde do verão de 2018 conseguiu, em 16 meses, aquilo que centenas de cientistas e especialistas ambientais não conseguiram em décadas. É difícil dizer que são “só” palavras quando, em setembro deste ano, quatro milhões de pessoas saíram à rua para repetirem o que ela dizia, nos palanques das convenções internacionais. São quase sempre palavras de exigência, raramente de esperança. “Quero que sintam pânico.”

