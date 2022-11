Líderes para a nova década: O cardeal que veio do meio do Oceano

Entrar num Conclave para decidir o novo Papa é “tão perigoso como sair dele”, disse dom José Tolentino Mendonça. Tinha acabado de ser nomeado cardeal e, por isso mesmo, ganhara um lugar no encontro que escolherá o sucessor do Papa Francisco, quando os jornalistas o interpelaram sobre os passos que vai trilhar já a seguir. Sendo ele próprio papabile é seguro que terá um papel a desempenhar nessa decisão fundamental para o futuro da Igreja católica. Entrará no Conclave cardeal. As hipóteses de sair Papa são poucas... mas existem.

Só por este lugar no colégio cardinalício, que recebeu em setembro passado das mãos do Papa Francisco, dom José Tolentino Mendonça tornou-se, sem dúvida, um dos protagonistas da próxima década de vida da Igreja. Francisco tem 83 anos, prometeu desde o arranque do seu Pontificado, que cumpriria um mandato “curto” e dificilmente se adivinha que a sua sucessão venha a ser protelada por mais uma próxima década. Além disso, Bento XVI está visivelmente debilitado e, aos 92 anos, é bem provável que esteja a chegar ao fim dos seus dias, abrindo caminho a Francisco para o suceder no título de Papa Emérito.

tiago miranda

