Líderes para a nova década: A dinamarquesa que tem licença para multar (e por mais cinco anos)

Margrethe Vestager quase foi presidente da Comissão Europeia. Um quase que, na verdade, dificilmente teria sido. A dinamarquesa que tanto tem mão firme para multar gigantes dos digital, como para fazer pão para a equipa que trabalha com ela, não teve o apoio da maioria dos líderes europeus. Se pertencesse ao centro-direita democrata-cristão, talvez tivesse conseguido. Mas ser liberal é pertencer a uma família política mais pequena do que o necessário. E se em tempos houve a expectativa de conseguir a bênção do Presidente francês, no final de contas Emmanuel Macron não se atravessou por ela.

Mas o lugar parecia ao alcance. É uma das mais populares comissárias europeias. Tem presença. Um estilo próprio e assertivo entre o cabelo curto e os vestidos longos, alguns costurados por ela. Transpira confiança em si própria e acredita ter boas ideias e uma visão para a União Europeia. Se outros podem chegar ao topo, porque é que não ela? Trabalhou a visibilidade, mostrou-se disponível para entrar na corrida. Não brilhou nos debates eleitorais, mas marcou posição. Arriscou. Perdeu, mas também ganhou.

joão silva

