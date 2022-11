Como escrever sobre aspiradores clitorianos, por Luís Pedro Nunes

Caro diretor da Revista E,

Aceita lá o humilde pedido para alterar o nome desta minha crónica para algo mais em linha com estes tempos. Há mais de uma década, quando por aqui me estreei, era uma graçola ter uma coluna intitulada “Há Homem”. Agora é uma inibição canastrona. E não queremos isso logo à cabeça (‘pun’ intencional). E de que falo quando misturo inibição de escrita e este teu colaborador? Estava precisamente a rever no meu caderninho de temas para crónica — dos que me vão ocorrendo ou surripiando aqui e ali — e cá estão uns em que a parte masculina do meu cérebro diz “yess ganda malha!” e a metade feminina alerta “Luisinho, que pensas tu fazer com esta temática? A tua grelha de leitura da realidade está suficientemente apetrechada para desconstruir esta questão da contemporaneidade?” E depois o meu juiz interno atira uma moeda ao ar que dá sempre “sim” e decido avançar para a escrita. Até aqui tudo normal. Mas debaixo do chapéu “Há Homem”, temas como “Porque as mulheres se apaixonam por serial killers”, “O verdadeiro significado de ‘estou gorda’” e o “O sugador de clitóris que enlouqueceu a imprensa de referência (e eu já comprei e testei)” têm logo uma carga ideológica que tendem a fazer derrapar a predisposição do leitor nesta era #MeToo mesmo antes de atacar sequer a primeira linha. A bem da elegância de escrita, da imparcialidade na análise factual e na elaboração de hipóteses tão desgarradas quanto possível de uma misoginia não deliberada do autor, assim como da clareza de julgamento do leitor, pede-se, pois, uma alteração de denominação destas crónicas. E pergunta o diretor, já desatento: “Sugador de clitóris?”

