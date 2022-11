Austrália a arder, por Bruno Vieira do Amaral

Nos dias que antecederam aquele que ficou conhecido como o “Sábado Negro”, as autoridades australianas tinham emitido vários alertas às populações do estado de Victoria para as condições meteorológicas propícias a incêndios. Temperaturas acima dos 45 graus e ventos de mais de 90 km/h eram os ingredientes para uma tempestade de fogo perfeita, mas mesmo num país habituado a enfrentar ciclicamente incêndios de grandes dimensões, o que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2009 superou os piores pesadelos.

O incêndio mais devastador dos muitos que deflagraram naquele dia começou perto da pequena localidade de Kilmore East, a 60 km de Melbourne, quando as fortes rajadas de vento derrubaram vários postes de eletricidade. O fogo propagou-se de forma tão rápida que, apesar dos avisos, apanhou quase toda a gente de surpresa, incluindo as autoridades, hesitantes entre aconselhar as pessoas a permanecer nas suas habitações e a retirá-las de lá. Como resultado, a maioria das 119 vítimas desse fogo morreu em casa. As restantes tinham tentado fugir de carro e foram surpreendidas na estrada.

