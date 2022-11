A nova década: Uma economia assente no turismo não tem futuro

As Maldivas são um pequeno arquipélago no oceano Índico. Para a maior parte das pessoas, é sinónimo de férias. Um paraíso de praias sem fim, a sul da Índia e do Sri Lanka, com mais de 1000 ilhas (atóis), um quinto das quais habitadas. Para os economistas, mesmo para aqueles que por lá tenham passado alguns dias de sol à beira-mar a beber cocktails tropicais, as Maldivas são também um fenómeno económico. Um verdadeiro outlier: são a economia mais dependente do turismo no Mundo. No ano passado, segundo dados do World Tourism Council, o organismo que representa as maiores empresas mundiais do sector, a contribuição direta do turismo e viagens para o PIB das Maldivas foi de 39%. Neste valor está incluído o negócio das agências de viagens, a hotelaria, os transportes aéreos e também a restauração e outros serviços dirigidos a turistas. Mas não estão todos os negócios que resultam indiretamente da atividade turística. Se somarmos todos os efeitos indiretos — como investimentos privados e públicos associados ao turismo ou os fornecimentos de empresas locais — e os induzidos — como imobiliário, comércio e outros serviços — a dependência já ronda 75% do PIB. Três em cada quatro dólares gerados naquela economia são trazidos pelos turistas.

E não se pense que a dependência das Maldivas da ‘droga’ do turismo vai melhorar. Pelo contrário. Até vai piorar. Em 2028, nas projeções da WTC, a contribuição direta para o PIB deverá atingir 45,4% do PIB e, com todos os efeitos indiretos e induzidos, ficará bastante próximo de 90%. Ou seja, praticamente toda a economia passará a ser uma espécie de grande resort, onde todos vivem à custa do turismo. Com todos os riscos que a dependência de um só sector comportam para os países. O consumo e as escolhas dos turistas são voláteis, a concorrência é feroz, os preços são sensíveis a oscilações cambiais que podem ser violentas e a geopolítica tem um papel importante. O destino da moda de hoje pode não o ser amanhã e, às vezes, a razão para a mudança de preferências sem sequer é muito clara. Como bem explica o economista Ricardo Reis, professor na London School of Economics e colunista do Expresso: “Uma economia que depende muito do turismo de uma forma permanente está sujeita a duas limitações importantes. Primeiro, o crescimento da produtividade no turismo historicamente tem sido limitado e lento, logo não é propício a um crescimento sustentado dos salários e do nível de vida. Segundo, o turismo é um sector onde há muita concorrência, e com clientes que rapidamente respondem a evoluções na política mundial sobre as quais temos pouco controlo, o que traz bastante volatilidade.” Tudo lições importantes para quem pode escolher. Poderá não ser o caso das Maldivas.

