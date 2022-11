A longa morte de Soleimani, por Clara Ferreira Alves

Todos desejariam tê-lo assassinado. Nenhum cometeria o erro de executar o desejo. O silêncio que corre por dentro de todas as nações do Médio Oriente a seguir à morte de Qasem Soleimani não é apenas um sinal de prudência. É também espanto. Sauditas e israelitas não comentaram. Putin não comentou. Netanyahu não comentou. Erdogan ficou calado. Boris estava nas Caraíbas. Apenas Sayyed Hassan Nasrallah, o chefe dos Hezbollah, que enfrenta problemas internos no Líbano, ergueu a voz da vingança. Nasrallah é uma criação de Soleimani, e Soleimani era uma criação dos belicismos dos anos 80 e um emulador dos métodos do libanês Imad Mughniyeh que se dedicou a assassinar, raptar e torturar soldados, diplomatas, espiões e reféns americanos com afinco e êxito.

Soleimani era também uma criação das guerras americanas no Iraque na cauda da guerra do Irão com Saddam Hussein e do 11 de Setembro. Como o Irão dos ayatollahs e a era inaugurada por Khomeini foram uma criação da CIA e do MI6 quando decidiram, na gula do petróleo e do controlo político do petróleo, assassinar o moderado primeiro-ministro Mossadegh. Foi em 1967, e tudo teria sido diferente se este erro catastrófico não tivesse sido cometido. Tudo, no Médio Oriente, demora muito tempo e as feridas e cicatrizes de uma geração passam para as seguintes transformadas em material genético. Ali, ninguém aprende nada e ninguém esquece nada, incluindo os Estados Unidos. Esta decisão de Donald Trump será recordada e vingada com a duração típica daqueles desertos, e as consequências excederão largamente o tempo de vida do Presidente americano. Gente morrerá.

