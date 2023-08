O fantasma do Capitão e o Reino do Pinheiro

Silêncio, que vai falar Júlia do Pinheiro, líder espiritual do Reino do Pinheiro (não confundir com Reino do Pineal, esses são imitadores). A nossa grande líder-médium-espírita abre os chakras a todos os crentes. Rui Zink, grão-mestre principal, prepara o ritual de folhas e sumos detox utilizando dinheiro do PRR. Manuel Serrão, guru das Artes do Dragão, começa os cânticos e a dançarina principal Rita Blanco inicia a coreografia de ativação do útero. No Reino da Má Língua alinham-se os chakras do riso, mas só para quem é crente.