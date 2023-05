Especial Dia do Trabalhador: Mortágua sai do armário, Ventura rei do infantário

Em dia de luta dos trabalhadores, a comitiva da Má Língua trabalha arduamente para o povo. As comemorações do 25 de Abril foram o tema em análise pelo painel de comentadores menos isento do país. Rita Blanco confessa que foi a autora do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Júlia Pinheiro ensina a Rui Zink uma palavra nova: pelé. Já Manuel Serrão, de cravo ao peito, vai oferecer uma caixa de cotonetes à bancada do Chega para que limpem os ouvidos discretamente.