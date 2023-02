Quem casa quer casinha e Mortágua para lá caminha

Júliafake!, gritou o povo. Rui Zink, de peruca e vestido a representar dois papeis, remeteu-se ao instagram para fazer um pedido de desculpas e agora mora numa tenda na Avenida de Roma. Manuel Serrão, em solidariedade com os pobrezinhos, vai oferecer um par de peúgas ao rei Carlos. Rita Blanco, por sua vez, já só usa meia de prata, após a vitória em Berlim. Um podcast sem habitação fixa mas com piadas voláteis.

