Quando deseja um português desejam logo dois ou três. Neste caso são quatro e todos têm desejos para que 2023 meta um pouco menos de água que 2022. Enquanto fazem contas à ressaca da passagem de ano (e à inflação), fiquem com a mensagem de Ano Novo que realmente importa. Feliz 2023!

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: