Com que sonham os portugueses? Casa com piscina já têm, governantes para quatro anos também. E mais? Júlia Pinheiro, Rui Zink, Manuel Serrão e Rita Blanco confessam os sonhos de Natal numa música original e com os direitos de autor devidamente assegurados. Boas festas!

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: