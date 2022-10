Extremamente desagradáveis com a Joana Marques

É oficial: Rita Blanco foi a França comprar o primeiro TGV para Portugal, enquanto Manuel Serrão se prepara para fazer a viagem inaugural da linha de alta-velocidade com a Sara Matos. Rui Zink declara-se Zinkão, o novo líder do CDS, para deleite de Júlia Pinheiro, que elogiou todos os vestidos da cerimónia dos Globos de Ouro. O globo para melhor podcast, contudo, foi para A Noite da Má Língua, um programa que nunca tem falta de andamento.

