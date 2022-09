Enterra-se a velha, ressuscita-se o amor. Após a separação de Marcelo Rebelo de Sousa, Rita Blanco aceita um casamento a quatro, com Júlia Pinheiro, que esteve em Londres, mas não prestou homenagem à rainha, Rui Zink, que fica muito bem de vestido de noiva, e Manuel Serrão, que já começou a comprar o enxoval. Adeus rainha de Inglaterra, olá Rainha Blanco.



Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: