Noite de mistérios: mistério da fé, mistério de Rendeiro. Rui Zink enterra-se pela verdade e Júlia Pinheiro recorda a noite em que esteve na Assembleia. Manuel Serrão é assado e Rita Blanco lembra uma noite tórrida. É no centro que está a virtude (e o CDS) e é na Noite da Má Língua que se descobrem as verdades. É só perguntar ao chefe dos pirilampos.



