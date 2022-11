'Legalize' bruxismo em Portugal. Tudo a enrolar

O dia da mãe é sempre que um trabalhador quiser. Quem o diz é Rui Zink, o Grand Canyon português. Manuel Serrão decide retratar-se e ajoelha-se, para deleite de Júlia Pinheiro que acompanha o momento com duas larvas fritas, enquanto Rita Blanco confessa ser adepta de bruxaria. E o choco frito de Setúbal? Descubra esta e outras receitas neste podcast com zero rigor científico e culinário.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso.