O Benfica-Sporting correu bem, não teve pancadaria nem conflitualidade. Mas há quem ache que pode estragar tudo

Num dérbi sem erros de arbitragem nem os habituais sururus no relvado, houve desacatos no túnel de acesso aos balneários no Estádio da Luz provocados por “gente marginal ao jogo” que deveriam “deixar de ser arruaceiras”. Sobre isto e os lances bem decididos no clássico, mas não tanto no FC Porto-Famalicão e, lá fora, no dérbi de Manchester, falámos neste episódio do podcast ‘A Culpa é do Árbitro’

mário henriques