A vantagem não dada ao Benfica e a “desonestidade emocional” com que se pensa que o VAR pode mexer na linha de fora de jogo

Neste episódio do ‘A Culpa é do Árbitro’ falamos da confissão de Filipe Martins, do Casa Pia, que foi a jogo horas depois de perder o pai, dos homens-robô que não existem num campo de futebol, do relógio do árbitro no Arouca-Sporting e do pontapé de canto inexistente que deu no golo do Santa Clara ao FC Porto em que a videoarbitragem nada podia fazer.

mário henriques