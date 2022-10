O choradinho dos penáltis de Taremi e a “pior erro da história da videoarbitragem em Portugal”

Neste episódio do “A Culpa é do Árbitro” falamos do peditório (para o qual não damos) da suposta ‘queda’ do avançado do FC Porto para cavar penáltis, do problema da incoerência visto no Vitória-Benfica e do grave erro de análise técnica visto no Marítimo-Casa Pia.

mário henriques