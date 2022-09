O que está na génese da violência no desporto é a falta de civismo e muitas vezes a punição exemplar é a melhor prevenção

Neste episódio falamos sobre os casos de violência e intolerância que marcaram a semana, do apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição aos acontecimentos nas bancadas do Estoril - FC Porto. Na opinião do ex-árbitro Duarte Gomes há um problema de civismo intrínseco nos adeptos, que olham para os estádios como locais onde a impunidade reina. E está na hora de passar da reflexão à ação. Olhamos também para lances do Estoril - FC Porto e do Arouca - Vitória. Este podcast foi conduzido pela jornalista Lídia Paralta Gomes.

