A Culpa é do Árbitro: o VAR pitosga que não vê jogadores (ou não intervém) e o bom-senso que falta na loucura do futebol português

Entre um VAR que não intervém e outro, em Itália, que não viu um jogador perto da bandeirola de canto, o episódio desta semana do podcast “A Culpa é do Árbitro”, com Duarte Gomes, também falou (outra vez) da questão da bola que toca num braço e do civismo, ou falta dele, no futebol português

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras. Subscreva e oiça mais episódios: