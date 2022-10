Natália Luíza: “Gosto de provocar revoluções. É preciso abalar as estruturas. Dantes era violenta, agora faço-o com doçura. É mais eficaz!”

Nos anos 80, Natália Luíza tornou-se conhecida dos portugueses como protagonista da telenovela “Chuva na Areia”, na RTP, onde foi a refrescante Guida, uma jovem livre a estudar em Lisboa, e que se confronta com o conservadorismo da sua aldeia quando lá vai passar férias. Foram depois muitas as telenovelas e séries em que teve papéis de destaque e, durante anos, era considerada a menina bonita da televisão.

Neste podcast confessa que, durante muito tempo, pagou uma fatura pela beleza que viam em si, dada a pouca variedade de papéis que lhe atribuíam. Mas, aos poucos, conseguiu romper com esse estigma e passou a afirmar-se em personagens mais disruptivas, diversas e estimulantes. E chega a representar com brilhantismo nos palcos, na televisão e no cinema as loucas, as libertinas, as feias. Natália Luíza revela que está agora entusiasmada por ter sido convidada para representar em breve uma porteira, numa curta-metragem. Um tipo de personagem que lhe fora vedado durante muito tempo. E sobre as injustiças e desigualdades de género que se perpetuam, deixa o recado: “As lideranças são ainda profundamente patriarcais, e isto tinge o mundo de uma determinada cor. E com mulheres profundamente bem preparadas em redor que deviam assumir o poder. As tomadas de decisão têm de ser partilhadas.” Sobre si, também por ter uma forte ligação a África, e ter nascido e vivido até aos 15 anos em Maputo, Moçambique, revela que é uma mulher "que cruza fronteiras." E acrescenta: "Gosto de juntar mundos. No palco e fora dele."

É impossível condensar com justiça num curto texto o longo percurso desta atriz e encenadora que já representou e encenou um sem fim de personagens e histórias. Mas importa destacar que nos anos 90 estreou-se a encenar “O Beijo da Mulher Aranha”, de Manuel Puig - protagonizada na época por Diogo Infante e Nuno Melo, no palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Uma história que muitas pessoas conhecerão do cinema (protagonizada por William Hurt, Raul Julia e Sónia Braga), com enredo passado numa prisão, a desafiar os muros rígidos da sexualidade e da amizade entre dois homens de universos distintos.

E, em 2018, foi a protagonista da peça “Carmen”, encenada por Diogo Infante, onde representou a vida da atriz Carmen Dolores, “a deusa da palavra”, e sua madrinha do teatro, que a escolheu para representar o seu próprio papel. “Uma mulher insubmissa, rigorosa, inteligente e solidária com as novas gerações”, como chegou a dizer Natália.

Neste seu caminho, Natália Luíza trabalhou também com João Lourenço, Fernanda Lapa, Carlos Avillez, João Mota, Mário Feliciano, entre outros, e em 1992 fundou com o ator e encenador Miguel Seabra o “Teatro Meridional - que como eles dizem cobertos de razão - é “a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo!”.

E é, certamente, uma das mais interessantes de Lisboa. A verdade é que Natália e Miguel colocaram aquela zona da cidade no mapa e na cabeça das pessoas. Um palco que passou a ser sinónimo de qualidade, que celebra agora 30 anos, e que leva muito a sério o papel que o teatro pode ter para dar mundo, refletir e agitar as consciências do público.

Como é o caso da peça “Vida Inversa”, encenada por si, com texto de José Luís Peixoto, que se passa num escritório distópico, onde uma das funcionárias é uma cartomante e onde existe até uma geringonça chamada de máquina de expressão comunitária. Um mundo surreal e, por vezes, tão parecido com o nosso, que pode ser visto até dia 16 de abril, no Teatro Meridional.

O que importa também deixar dito, é que Natália Luíza é dona de uma das vozes mais bonitas do teatro e declama poesia como poucos e poucas. Porque além da sua grande sensibilidade e inteligência, é muito respeitadora das palavras do poeta ou da poeta, servindo o texto na medida certa, na sua justa emoção e verdade, sem lhe impor o ego, a vaidade, o artifício ou o empolamento desnecessário. "Tenho muito cuidado com as palavras. Sobretudo as belas. Que me fazem respirar o mundo todo mais amplamente."

De referir ainda que Natália Luíza acaba de lançar o site a-gente.pt, que pretende ser uma porta de acesso a todos os atores e atrizes portugueses sem um agente que os represente. E em breve irá lançar um podcast de divulgação da literatura portuguesa, onde se poderão ouvir as obras mais variadas de autores lusófonos. E chega a revelar ter passado por uma doença que superou porque não lhe faltou horizonte, projetos e esperança. “Tive um problema de saúde e podia ter ido embora. Mas acho que quis ficar. Porque me faltavam fazer ainda muitas coisas, que me vão dar prazer e farão bem a todos.”

Mas há muito mais para ouvir e descobrir nesta longa conversa com Natália Luíza, que chega a ler dois poemas e revela três músicas da sua vida.

Como sabem, o genérico desta nova temporada é uma criação original da Joana Espadinha, com mistura de João Firmino (vocalista dos Cassete Pirata). Os retratos são da autoria de João Carlos Santos. E, como habitualmente, a edição áudio deste podcast é de João Luís Amorim.

