Afonso Reis Cabral: “À primeira oportunidade haverá uma catarse coletiva. Em pouco tempo voltamos ao normal e não ao novo normal”

Apesar de Afonso Reis Cabral não ser um notívago, nem ser um frequentador habitual de discotecas, assume nesta conversa em podcast querer fazer parte de uma catarse coletiva quando todos pudermos dançar ao fim desta pandemia. E rejeita a expressão 'novo normal', porque acredita que no essencial, no que respeita às relações, voltaremos ao normal convívio entre todos. E deixa a crítica: “Um dos atuais venenos são as campanhas de desinformação constantes em relação às vacinas. Todos os dias me irrito tremendamente com o assunto.”

Aos 31 anos, o escritor, licenciado e mestre em Estudos Portugueses e Lusófonos e autor dos romances “O Meu Irmão” (Prémio LeYa 2014) e “Pão de Açúcar” (Prémio José Saramago 2019), conta o que andou até aqui chegar, o que o levou às histórias que escreveu, o processo criativo, os assuntos que persegue e a importância de um bom editor para atingir melhores resultados. E, quanto a isto, nomeia a poeta e editora Maria do Rosário Pedreira como determinante no seu caminho literário. “Um bom editor ajuda sempre a fazer um melhor escritor. E mais vale reprimir esse instinto que é o ego por um bem maior que é o livro."

E sobre o facto de haver em Portugal poucos escritores da sua geração, ou mais novos, chega a afirmar: "Um primeiro romance é sempre uma aposta difícil. Mas um escritor não sai debaixo de uma pedra, naturalmente não há muitos. O que não invalida que o processo não ponha uma pedra em cima de quem está a começar a escrever."

Afonso revela ainda algumas das músicas que o acompanham, por razões variadas, lê um excerto de um livro que o arrebatou recentemente, e revela outros lados menos conhecidos de si.

Desta vez a sonoplastia é do João Luís Amorim, a fotografia é do Nuno Botelho, e o genérico é como sabem uma criação original do músico Luís Severo.

