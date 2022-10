Afonso Cruz: "A perversidade é uma parte fundamental da arte. Na minha escrita há isso. A boa arte cria uma rutura que dá lugar a algo novo"

No início era apenas uma romãzeira. Aquela mesmo que o escritor ainda hoje poda para lhe dar a forma que deseja, à medida que os ramos crescem. Nela crescem cinquenta romãs por época. Segundo os gregos, a romã é o fruto do amor e da fecundidade.

E foi por amor ao campo e à vida onde o tempo respira melhor que há 12 anos Afonso Cruz se mudou com a família de Lisboa para um monte alentejano, do século XIX, que tem três hectares de terreno, movido pela vontade de procurar mais bem-estar, conforto, sossego. A tal poesia e o estilo bucólico de se viver longe das grandes metrópoles, no meio da natureza. E não se arrepende. "Tive uma relação privilegiada com o confinamento, porque tenho espaço. Muitas outras pessoas infelizmente não o terão.E estarão fechadas em apartamentos pequenos. Mas eu tenho a sorte de viver no campo e de poder sair de casa e estar no meio da natureza, sem máscara.", conta-nos neste podcast.

Neste monte, o escritor não sente a urgência, a correria, o stress que nos mata aos poucos e a falta de sensibilidade irritante das pessoas no trânsito. É onde passa boa parte do seu tempo a ler. A cozinhar. E a escrever. Mas agora com uma melhor paisagem, mais ligado à terra, às árvores, à beleza das pequenas coisas. Para não lhe acontecer como quando um amigo o veio visitar um dia e, ao olhar para a sua romãzeira, exclamou 'Olha... tomates!'"

O autor de “Jesus Cristo Bebia Cerveja” conta que com esta pandemia criou o que chama de um “engarrafamento de novos livros” já escritos, que apitam e vociferam numa fila de trânsito para que abra o sinal verde da sua publicação. Quem vai na frente é a obra “O Vício dos Livros” que deverá ser lançada já em abril onde reúne uma série de curtos textos acerca da sua relação com os livros e a de muitas outras pessoas, onde estão reflexões e histórias mais ou menos poéticas, sórdidas ou surreais.

Ter livros é como ter amigos? “Desde pequeno tenho com os livros uma relação de amizade. E as personagens vivem comigo como amigos imaginários." Um dos capítulos da obra que aí vem, intitula-se “Como encontrar felicidade nos livros que não lemos?” em que a dado momento Afonso chega a escrever: “No fundo, concordo com Jules Renard quando escreveu: «Quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz.» E nesta conversa em podcast, Afonso diz que perdeu a conta ao número de livros que tem no seu monte, ao ponto de ter doado recentemente 3.000 livros a uma biblioteca que criou na povoação de Casa Branca, freguesia do Concelho de Sousel. E garante que não se nota o desfalque. “Foi apenas uma prateleira esvaziada.”

E se livros há muitos por aí, para Afonso Cruz a boa literatura deve ser matéria de inquietação. “Tem de provocar o que Barthes chamava um 'levantar da cabeça'. Quando estamos a ler e levantamos a cabeça há ali algo que nos tocou, que nos feriu, que nos acordou."

Ainda neste episódio Afonso dá-nos música, lê-nos um excerto de um livro escolhido por si e fala-nos de viagens e dos seus destinos preferidos.

Desta vez, a edição áudio é do Rúben Tiago Pereira, a fotografia é do Nuno Botelho, e o genérico é uma criação original do músico Luís Severo.

Até para a semana, pratiquem a empatia, boas escutas e ...boas conversas!