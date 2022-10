Beatriz Gomes Dias: “Uma criança negra que me veja na Assembleia e na TV como candidata à Câmara de Lisboa vai poder sonhar chegar lá”

A deputada Beatriz Gomes Dias chegou ao Parlamento, em Outubro de 2019, ao mesmo tempo que a extrema-direita que tem polarizado uma nova vaga de racismo e xenofobia. Como se combate o discurso do medo, do ódio e do populismo? Com a mesma raiva, radicalismo e ferocidade nos argumentos ou com pedagogia e empatia? E o racismo anda mais presente agora que o Chega entrou na Assembleia da República, ou anda mais disfarçado, refinado, dissimulado, menos frontal? Estas são algumas das perguntas colocadas nesta conversa em podcast, em que Beatriz chega a responder: “O racismo nunca se insinua de forma menos frontal. Para as pessoas racializadas o racismo sempre foi uma dimensão muito evidente nas suas vidas."

Beatriz assume que desde que foi eleita deputada tem sido alvo de ameaças e mensagens de ódio através das redes sociais, as quais voltaram em força agora que foi anunciada a sua candidatura à autarquia de Lisboa, mas isso não a detém. “Combato o discurso de ódio que me é dirigido através da apresentação de políticas públicas contra a exclusão e a discriminação das pessoas negras. Nós somos as herdeiras das combatentes pela libertação, em prol de uma causa coletiva. Como Angela Davis. Mas sou tanto alvo de discursos de ódio como uma criança negra de quatro anos é. E tem de haver uma reflexão sobre os impactos emocionais e psicológicos que isso tem em crianças e jovens...”

Sobre o mandato de Fernando Medina, atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, destaca um dos pontos que considera falhados: "Uma crítica evidente tem a ver com a habitação. Medina quis olhar para a habitação numa perspetiva muito mais de pilar privado do que público. Fazendo parcerias público-privadas com investidores que recuperaram habitações e depois arrendaram. E isso faz com que haja lucros que a Câmara não recebe para si. O que não devia acontecer."

Beatriz nasceu em Dakar, no Senegal, tem ascendência guineense e veio para Lisboa com os pais aos 4 anos. E aqui recorda as primeiras memórias da terra onde nasceu. E a estranheza que sentiu na infância e a tristeza na adolescência por não se ver (bem) representada no país onde cresceu e se fez mulher. "Enquanto jovem não via pessoas negras no Parlamento ou a apresentar telejornais, nem famílias como a minha nas telenovelas. Fazia-me pensar que não podia ocupar esses lugares, que eram lugares [só] de pessoas brancas.”

Antes de chegar ao Parlamento, Beatriz era professora de Biologia no secundário e tinha já experiência autárquica nas juntas de freguesia dos Anjos e de Arroios e enquanto deputada municipal. É também membro da associação SOS Racismo e fundadora e dirigente da Djass – Associação de Afrodescentes que criou o projeto de um memorial de homenagem às vítimas da escravatura - um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de 2017 - que será construído ainda este ano no Campo das Cebolas - zona da cidade com história no tráfico de escravos. Um monumento que pretende fazer justiça aos tantos milhões de pessoas raptadas das suas terras para trabalharem como escravas nas novas colónias portuguesas.

Beatriz quer refletir o presente a partir do lado mais obscuro e menos contado do passado português. “Somos um país que vive numa ficção que foi desenvolvida durante o período da ditadura do Estado Novo de que Portugal tinha um colonialismo diferente dos outros, mais suave, que tinha a missão de civilizar as populações indígenas, que eram consideradas incivilizadas e primitivas, e que era dado à miscigenação, que se misturava com facilidade. Isso ainda continua ativo na sociedade portuguesa e continua a influenciar o discurso público e político sobre o racismo e a discriminação racial.”

Mas nesta conversa há espaço para conhecer Beatriz noutros planos e partilhas mais íntimas. E ainda nos dá música e lê um texto de um livro importante para si.

Mais uma vez, a edição áudio é do José Cedovim Pinto, a fotografia é do Nuno Botelho, e o genérico é uma criação original do músico Luís Severo.

Até para a semana, pratiquem a empatia, boas escutas e ...boas conversas!