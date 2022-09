Dalila Carmo: "Ser mulher nesta indústria é lixado. Um homem da minha faixa etária não seria dispensado à mesma velocidade"

Se a atriz Dalila Carmo é mais conhecida do grande público pelas séries e telenovelas que protagonizou, no grande ecrã fez parte de muitas outras histórias desde que começou com Manoel de Oliveira, em Vale Abraão, e João César Monteiro, em “A Comédia de Deus”. Há nove anos o seu desempenho no filme “Florbela”, de Vicente Alves do Ó, valeu-lhe a distinção de ‘melhor atriz’ nos prémios Sophia e Globos de Ouro, mas a atriz quer a partir de agora fazer muito mais cinema. "Sinto que me deixei ir um bocadinho ao sabor do vento, em vez de provocar na minha vida profissional aquilo que eu queria realmente que acontecesse. Fui menos estratega, sim.” E acrescenta: "Os balanços são cada vez mais dolorosos com o passar dos anos. Porque deixamos de ter tanto tempo."

Sobre a rescisão com a TVI refere que o fator idade terá certamente pesado na dispensa do canal. "As oportunidades são desiguais. Ser mulher nesta indústria é lixado. Um homem da minha faixa etária não seria dispensado à mesma velocidade. O paradigma está a mudar, mas vão ser décadas até que o próprio público esteja aberto às minorias e a mulheres com rugas, gordas e sem botox. "

De regresso aos ensaios da peça “Noite de Estreia”, encenada por Martim Pedroso, e que se inspira no clássico filme “Opening Night”, de John Cassavetes - possivelmente um dos melhores filmes de sempre sobre os bastidores do teatro e da representação - a atriz assume que, de certa maneira, está a passar pelas mesmas questões e angústias da personagem de meia-idade que interpreta em palco. A estreia está marcada para o dia 22 de abril, no Teatro da Trindade, e conta no elenco com João Reis, Heitor Lourenço, João Araújo, Margarida Bakker, Maria José Paschoal, Maria José Paschoal, Marta Félix e Sabri Lucas.

"Tenho uma preocupação permanente em não deixar esmorecer os sonhos. É uma chatice quando eles se vão embora", afirma Dalila Carmo nesta conversa em podcast. Neste episódio vamos para muitos outros lugares e temas, onde não falta a música e em que a atriz chega a ler um excerto de um livro que nos leva a refletir sobre este mundo e estes tempos.

Mais uma vez, a edição áudio é do José Cedovim Pinto, a fotografia é do Nuno Botelho, e o genérico é uma criação original do músico Luís Severo.

Subscrevam este podcast, ativem as notificações, partilhem-no com as pessoas que vos rodeiam e enviem as vossas opiniões, sugestões, histórias e comentários para o seguinte email: abelezadaspequenascoisas@impresa.pt.

Até para a semana, pratiquem a empatia, boas escutas e ...boas conversas!