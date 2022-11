Ana Gomes: “Gostava de ver uma mulher na Presidência”

Há cerca de um mês, no fim de dezembro de 2019, que a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes tinha a suspeita de que era Rui Pinto a fonte dos mais de 700 mil documentos que deram origem ao ‘Luanda Leaks’. Mas guardou segredo. “Guardei e disse sempre que não sabia. Não menti. Porque tinha a informação que podia ser ele, mas não tinha a confirmação. Estando nós a falar de 700 mil peças teria que ter um suporte informático que tivesse acesso a escritórios de advogados portugueses por onde esses esquemas passam. Mas não só.”

Nesta conversa, que decorreu no estúdio de podcasts do Expresso, Ana Gomes reforçou o apoio ao alegado pirata informático, Rui Pinto, que está há quase um ano em prisão preventiva e a ser julgado por mais de 90 crimes no caso do Football Leaks.

“Rui Pinto é mesmo um herói internacional. Veja os editoriais por toda a imprensa internacional que ele já mereceu à conta dos Football Leaks. E eu sempre disse que os Football leaks não eram só sobre futebol. E hoje o que está a merecer à conta da importância crucial que têm os Luanda Leaks, que é um problema global, não é só português, nem afeta só a reputação do país.”

Sobre a acusação de extorsão apontada a Rui Pinto, Ana Gomes deixa claro:

“Fala-se de extorsão na forma tentada. Mas quantos indivíduos acusados de tentativa de extorsão, estão ou estiveram em prisão preventiva nos últimos 50 anos em Portugal? Ainda hoje me chamaram a atenção de casos de extorsão em Braga, etc, que não foi na forma tentada, foi consumada, e levaram penas suspensas. O único dos tais 90 crimes por que agora Rui Pinto está acusado que justifica a prisão preventiva - e ele já está quase a cumprir um ano de prisão preventiva - é o de extorsão na forma tentada e isso vai-se discutir em tribunal. A justiça tem que avaliar se efetivamente aconteceu ou não aconteceu. Uma coisa é certa, se houve tentativa de extorsão - e eu não sei se houve - ele não recebeu nem um chavo. Houve uma desistência. E, sobretudo, as pessoas evoluem à medida que vão aprendendo. Admito perfeitamente que um jovem como o Rui Pinto, que era autodidata e pelos vistos um génio em matéria informática, devia estar obviamente ao serviço das autoridades, se as autoridades judiciais fossem inteligentes.”

Neste episódio, Ana Gomes fala ainda das presidenciais, do passado de diplomata e da sua vida além da política. E ainda nos dá música.

Isto e muito mais para ouvir neste episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”.

Desta vez a edição áudio é do Rúben Tiago Pereira. E o genérico desta temporada é uma criação original do músico Luís Severo.

Mantemos o desafio a todos os ouvintes para que enviem as suas opiniões, sugestões, histórias e comentários para o seguinte email: abelezadaspequenascoisas@impresa.pt

Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas!

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Assinar no Soundcloud: http://bit.ly/2nMRpRL

Estamos também no Spotify. Se usar Android, basta pesquisar A Beleza das Pequenas Coisas na sua aplicação.