Podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Episódio ao vivo com Dulce Maria Cardoso e Rita Blanco

Durante um dia, vão decorrer na zona do Chiado, em Lisboa, inúmeros workshops, painéis, episódios ao vivo, encontros com podcasters, entregas de prémios, entre outras surpresas. Esta iniciativa do Festival Podes, que se realiza no sábado, dia 9 de Novembro é inédita e pretende celebrar e promover o universo nacional dos podcasts que está cada vez mais na moda, em tempos de streaming e de busca de conteúdos diferenciados e desformatados.

Um dos momentos especiais da tarde será a gravação ao vivo do podcast de conversas do Expresso "A Beleza das Pequenas Coisas", marcado para as 17h30, na Fábrica Features Lisboa, no Chiado, que contará com a escritora Dulce Maria Cardoso e a atriz Rita Blanco. Para assistir a este episódio que contará com público, e com entrada gratuita, é necessária a reserva de bilhetes, já que os lugares são limitados.

O evento, que oferece um programa diverso e para toda a gente, surge no contexto de um considerável crescimento do meio dos podcasts em Portugal, que no último ano passou de um interesse de nicho sem grande visibilidade a um formato reconhecido e com propostas diversas que importa conhecer e ouvir. Também presentes no Festival estarão os podcasts "*Perguntar Não Ofende", de Daniel Oliveira, "Cada um Sabe de Si", com Diogo Beja e Joana Azevedo, "Fumaça", "Sozinho em Casa", "Poder Público" e "O Fred e a Inês Falam de Coisas".

Podes é uma iniciativa da plataforma de divulgação de podcasts portugueses Portcasts, em colaboração com vários parceiros.

