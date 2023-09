Demência: “Os cuidadores não podem sentir culpa pelas emoções que sentem. São sentimentos muito fortes de zanga, raiva, tristeza e cansaço”

José Fernandes

Cerca de 200 mil portugueses sofrem de demência, um estado de deterioração progressiva da memória e de outras funções cognitivas, que pode ser provocado por várias doenças, como o Alzheimer. No novo episódio do podcast “Que Voz é Esta?” falamos das causas e dos sintomas da demência, da falta de respostas a nível dos tratamentos e do desgaste emocional que representa para os cuidadores. Oiça as explicações do neurologista Ricardo Taipa e o testemunho de Paula Rodrigues, que há cinco anos cuida diariamente do marido