Entre a depressão e a euforia: doença bipolar afeta 200 mil portugueses

Considerada como uma doença mental grave, a perturbação bipolar caracteriza-se por variações acentuadas do humor, com crises repetidas ou alternadas de depressão e de «mania». No novo episódio do podcast “Que Voz é Esta?”, falamos das causas e dos sintomas desta doença, dos desafios do seu tratamento e do impacto que tem na vida dos doentes e das famílias. Oiça as explicações do psiquiatra Ricardo Caetano e o testemunho de João (nome fictício), de 73 anos, que há várias décadas sofre desta doença