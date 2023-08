Autoestima: "Tenho uma voz interior muito crítica que diz que não sou boa o suficiente e que as pessoas não gostam realmente de mim"

Ines Duque

As questões relacionadas com a autoestima estão na base de muitas doenças mentais, mas são transversais a todos nós, como um pilar do bem-estar psicológico. No novo episódio do podcast “Que Voz é Esta?” falamos da forma como se desenvolve o amor próprio, dos fatores que o potenciam ou fragilizam e dos mecanismos de defesa que usamos inconscientemente para o restaurar, quando é ferido. Oiça as explicações do psiquiatra e psicoterapeuta João Carlos Melo e o testemunho de Filipa Almeida, de 28 anos, que sofreu desde sempre com baixa autoestima