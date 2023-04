"A ofensiva ucraniana da primavera já passou para o verão"

Neste episódio do Bloco de Leste, em que conversamos com a investigadora Sandra Fernandes (que esta quinta-feira, na estação de metro S. Bento, no Porto, apresenta o livro “Ucrânia Insubmissa”, da autoria dos jornalistas Cândida Pinto e David Araújo), olhamos para o significado da fuga de documentos sensíveis do Pentágono e tentamos perceber em que medida isso pode afetar e impactar a guerra na Ucrânia

Há uma hora