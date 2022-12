"Vai ser o inverno mais difícil desde a II Guerra Mundial" - a análise de Lívia Franco

Entrou esta segunda-feira, 5 de Dezembro, em vigor a decisão dos países da União Europeia, juntamente com o G7 e a Austrália, de impor um preço máximo de 60 dólares por barril, para a importação de petróleo vindo da Rússia, por via marítima. Este foi o ponto de partida para a conversa com a comentadora residente do Bloco de Leste Lívia Franco.

Uma conversa em que se falou do efeito das sanções na Rússia, das alternativas energéticas da Europa, do preço das matérias primas e do custo da energia, e em que se olhou ainda para a estratégia de Putin neste início de Inverno de destruir infraestruturas essenciais na Ucrânia e com isso quebrar o ânimo ucraniano e levar a nova vaga de refugiados. Lívia Franco alertou ainda para a possibilidade de surgir uma “catástrofe humanitária a Leste”, neste quadro.

