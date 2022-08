TikTok…TikTok… é uma bomba relógio para os adolescentes?

Mil milhões de adolescentes estão no TikTok, a rede social onde alguns desafios que se tornaram virais levaram à morte de crianças e jovens. A internet e as redes sociais têm perigos com os quais é preciso saber lidar e, nalguns casos, acabar com esses riscos. Quando se trata de menores, a supervisão dos pais nunca deve ser descartada. Neste episódio, conversamos com o psicólogo João Nuno Faria, coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online no PIN - Partners in Neuroscience.