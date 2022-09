Grupo de orcas com crias avistado no Algarve (veja o vídeo)

Um grande grupo de orcas foi avistado na manhã deste sábado ao largo de Olhão, no Algarve, num passeio de observação de golfinhos.

O grupo, com perto de 15 animais, incluia adultos e várias crias e foi avistado durante vários minutos a sensivelmente duas milhas da costa, frente à barra nova da Fuzeta.

As orcas surpreenderam os turistas que procuravam golfinhos e que seguiam a bordo do barco “Airo”, tripulado pelos skippers João Veiga e João Neto, ambos estudantes de Biologia Marinha.

“Nos passeios é muito frequente vermos golfinhos. Nesta altura conseguimos uma taxa aproximada de 95% de sucesso na observação”, adianta Ricardo Badálo, CEO da Passeios Ria Formosa. “Mas observar orcas é bastante raro e os turistas ficam completamente extasiados. Até para nós, que estamos habituados a encontrar vida selvagem nas nossas águas, é algo muito emocionante”, acrescenta.

As orcas deslocam-se ocasionalmente ao longo da costa do Algarve, pensa-se que devido à migração anual dos atuns entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Recentemente, em maio, uma cria presa numa bóia de pesca foi salva no Barlavento, ao largo de Vila do Bispo, por uma equipa de uma empresa de observação de cetáceos.

A orca (orcinus orca) costuma ser erroneamente chamada de baleia-assassina mas não é da família das baleias, que não possuem dentes.

Na verdade, com os seus dentes afiados e porte gigantesco, a orca é o maior golfinho existente no planeta. Inclui na sua dieta presas como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de maior porte - como por exemplo baleias - quando as orcas caçam em grupo. Os maiores espécimes chegam a atingir as nove toneladas.