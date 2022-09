Trigo Pereira critica "confusão" na discussão do OE: "Processo orçamental tinha de ser todo revisto"

Há uma "incapacidade histórica da Assembleia da República para desempenhar o papel que lhe cabe no domínio orçamental". A frase é de Paulo Trigo Pereira e consta do seu último livro, "Democracia em Portugal: como evitar o seu declínio", que dedica um capítulo à forma como, todos os anos, é discutido e aprovado o Orçamento do Estado que regula o país.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler