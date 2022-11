PEV abstém-se na primeira votação do Orçamento e pede “mais abertura” ao Governo

Tal como PCP, PAN e as duas deputadas não inscritas, os deputados do partido ecologista Os Verdes vão ajudar a viabilizar o Orçamento do Estado na primeira votação. Isso mesmo confirmaram na manhã desta terça-feira, numa conferência de imprensa em que o deputado José Luís Ferreira anunciou que se irão abster.

O Orçamento já estava matematicamente aprovado por um voto, pelo que a posição do PEV não é determinante mas traz uma margem ligeiramente maior para o lado da aprovação. Mas não é uma promessa de voto a favor quando chegar a etapa final, avisa o PEV: para a votação final global, "está tudo em aberto".

É na negociação que vai acontecer até lá, na especialidade, que o partido considera que o PS e o Governo terão "mais uma oportunidade" para provar a sua "abertura" e acolher propostas nas áreas do "combate à pobreza, reforço dos serviços públicos ou necessidade de investimento nos transportes públicos".

Para já, a inclusão de propostas do PEV sobre "proteção de micro e pequenas empresas, estatuto da agricultura familiar, bem estar animal e conservação da natureza" permitem que o partido viabilize este Orçamento, mesmo considerando que é "insuficiente" e está "longe" de trazer as respostas de que o país precisa.

A primeira votação do Orçamento, na generalidade, acontece já esta quarta-feira, depois de um dia e meio de debate (e tendo já a viabilização garantida pelos votos favoráveis do PS e as abstenções de PCP, PAN, PEV e deputadas não inscritas). A votação final está agendada para dia 26 de novembro.