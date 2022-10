OE 2021. Municípios querem reunião urgente com o Governo: “calvário” dos concursos públicos no topo da agenda

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) está a analisar a proposta do Governo de Orçamento do Estado (OE) para 2021, após ter feito chegar ao Governo, já há um mês, um conjunto de considerações e propostas, entre as quais a necessidade de cumprimento da lei das finanças locais. “Tendo em conta as primeiras análises da proposta de lei do OE, o Executivo governamental manifesta a intenção de cumprir a lei das finanças locais, o que o presidente da Associação considera positivo”.

Ainda assim, Manuel Machado referiu em conferência de imprensa, após uma reunião esta terça-feira do conselho diretivo, que na proposta de lei do OE 2021 continuam a existir aspetos que preocupam a ANMP, pelo que o conselho diretivo decidiu solicitar uma reunião, com carácter de urgência, ao Governo para debater em detalhe as matérias que no próximo Orçamento são referentes aos municípios.

Entre as matérias que preocupam a ANMP, liderada pelo autarca socialista da Coimbra, contam-se as questões da contratação pública. “Há muito que vimos referindo ser necessário proceder a um esforço de simplificação e de agilização dos procedimentos de contratação pública e dos mecanismos previstos no Código dos Contratos Públicos e na legislação complementar, dado que os intervenientes no processo de contratação passam por um enorme calvário para conseguirem concretizar a realização de qualquer empreendimento”, alertou o presidente, acrescentando que a ANMP tem apresentado um conjunto de propostas de aperfeiçoamento.

Outras das matérias que merecem reflexão da Associação é a possibilidade de recurso, no próximo ano, por parte dos municípios, a empréstimos junto do Fundo de Apoio Municipal (FAM), a título excecional e no quadro da pandemia da covid-19, o que, como sublinhou, é uma medida positiva, a curto prazo, porém pode ser perigosa para os municípios a médio e longo prazo, pelo que terá de ser ainda analisada.

Manuel Machado considera também que é necessário “ser revisto o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, cujo montante atribuído continua a privilegiar as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto”. Embora reconheça a grande importância que as áreas metropolitanos têm no país, onde reside quase metade da população portuguesa, frisa que é preciso assegurar com equidade os transportes em todo o território nacional.

O financiamento da descentralização administrativa em curso, cuja universalização acontece a 1 de janeiro de 2021, com exceção das áreas da educação, saúde e ação social (cujo prazo limite foi fixado em 31 de março de 2022), “tem igualmente de ser devidamente esclarecido na lei do OE para 2021”, advertiu o presidente da ANMP.