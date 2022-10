OE 2021. BE fixa prazo para acordo, PCP alimenta tabu e PS ameaça com crise política

Ainda não passaram 24 horas desde que o Orçamento do Estado (OE) foi entregue na Assembleia da República, mas PS e oposição subiram esta terça-feira mais um degrau no nível de dramatização. Se, na véspera, Catarina Martins avisara o Governo de que, tal como está desenhada, a proposta não merecerá o voto favorável do BE, esta terça-feira, em reação à apresentação do documento, Mariana Mortágua adotou uma semântica ainda mais agressiva para pressionar António Costa. Além de repetir uma e outra vez as quatro medidas sem as quais o acordo não passará de uma miragem, a deputada vincou que existem “divergências de fundo” entre socialistas e bloquistas e avisou que o combate à crise não se fará com “intenções” e muito menos com “medidas fúteis e de propaganda”.

