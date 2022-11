Conquistas ou “propaganda”? As propostas “insuficientes” do BE e do PCP no Orçamento

Um ultimato (do Bloco), uma ameaça (do PS) e muito suspense (do PCP). São os ingredientes que agitam, nesta altura, a novela do Orçamento do Estado, que continua para já sem garantias de passar. Com o Bloco inclinado para votar contra e o PCP a falar em ganhos "muito parciais e limitados", o PS faz contas de cabeça para perceber como aprovará um Orçamento que, nas palavras de António Costa, só pode ser negociado à esquerda - e que, argumenta, contém vários ganhos reais para a esquerda. Será mesmo assim?

