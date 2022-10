OE 2021: criar postos de trabalho no interior dá benefício e grandes empresas que despeçam são penalizadas

Os empresários que criarem postos de trabalho no interior do país poderão vir a usufruir de um novo regime de benefícios fiscais. Da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 consta um pedido de autorização para o Governo avançar com esta medida que integrará o ‘Programa de Valorização do Interior’. O que está em causa é a possibilidade de deduzir à fatura do IRC 20% dos gastos que excederem o valor da retribuição mínima nacional garantida, com a criação de postos de trabalho nos territórios do interior. O limite máximo é a coleta do período de tributação.

Este incentivo dependerá ainda de uma portaria do Executivo (Finanças e Coesão Territorial) para definir quais são as localidades abrangidas e tem ainda de ser alvo da aprovação da União Europeia no que respeita a este alargar do regime de auxílios de base regional.

Além disso, está previsto um regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho que estabelece que, durante 2021, o acesso aos apoios públicos e incentivos fiscais por parte de empresas de grande dimensão que registem lucros em 2020 é condicionado pela manutenção do nível de emprego.

Em causa está o acesso a linhas de crédito com garantias de Estado, os regimes de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo, o regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI), bem como o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (SIFIDE II) ou Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI II).

Assim, sob pena de deixarem de usufruir destes benefícios fiscais, as empresas de maior dimensão estão proibidas de “cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação, bem com de iniciar os respetivos procedimentos, até ao final do ano de 2021”, define a proposta de OE para o próximo ano.

Apoios para as ações de promoção de Portugal no estrangeiro

O Executivo sugere ainda a criação de um incentivo fiscal temporário às ações coletivas para a promoção externa. A ideia é que 110% do total das despesas suportadas por micro, pequenas e médias empresas, no âmbito de participação conjunta em projetos de divulgação lá fora, sejam consideradas para o apuramento do lucro tributável. Este apoio estende-se também às despesas que forem feitas em 2022.

Os custos que serão considerados dizem respeito, por exemplo, à participação em feiras e exposições no exterior, algumas despesas com serviços de consultoria especializados para ações de marketing ou para a conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções para o mercado internacional.