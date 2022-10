OE 2021: Governo avança com programa de estágios na Administração Pública

O Governo vai avançar com um programa de estágios na Administração Pública central e local, destinado a jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego. A medida consta da proposta do Orçamento do Estado para 2021.

"Em 2021, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e do trabalho, solidariedade e segurança social promovem a abertura de um programa de estágios para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego na Administração central e local", lê-se no documento.

Uma medida que já tinha sido avançada aos sindicatos da Administração Pública, nas reuniões da semana passada no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Na altura, este regresso dos estágios tinha sido criticado por Helena Rodrigues, presidente do STE (afeto à UGT). Em decalarações ao Expresso, a dirigente sindical alertava que “volta a precariedade”, vincando que “o que o Estado tem para oferecer a quem sai das universidades, com mais qualificações, é mais do mesmo: precariedade e baixas remunerações”.