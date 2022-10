Economia abranda muito, mas não há recessão. O que diz o cenário macro do OE

O Governo reconhece um forte abrandamento da economia portuguesa no próximo ano, mas afasta um cenário de recessão - com a ajuda do investimento - e antecipa que o mercado de trabalho vai resistir à perda de fôlego da atividade. Quanto à inflação, espera uma descida, apesar de continuar bem acima da referência dos 2%. É este o retrato, em grandes pinceladas, do cenário macroeconómico inscrito pela equipa das Finanças, liderada por Fernando Medina, na proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023). O Expresso apresenta-lhe os principais números.

