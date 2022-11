Nove horas em Conselho de Ministros, cinco medidas para convencer a esquerda. São suficientes? PCP e BE dizem que não

A ministra de Estado e da Presidência não quis falar sobre as negociações que decorrem sobre o Orçamento do Estado para 2022 - essas ficaram remetidas para os próximos dias - porque o Governo tenciona levar essas últimas cartas para as reuniões com Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, este sábado. "Comentários ou reações a declarações sobre Orçamento do Estado não farei porque este é o momento de nos aproximarmos, de olharmos para as propostas uns dos outros e de fazermos essa negociação", defendeu Mariana Vieira da Silva.

