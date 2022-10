Orçamento sobe investimento público em 29,1%, mas Programa de Estabilidade prometia mais

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 promete aumentar o investimento público em €1.649 milhões, de €5.668 milhões este ano para €7.317 milhões durante o próximo ano.

Em causa está um aumento de 29,1% relacionado com a execução de grandes investimentos estruturantes planeados antes da pandemia como a Ferrovia 2020 e a expansão das redes de metropolitano, bem como a chegada ao terreno do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Graças a estes investimentos, o governo conta que a economia portuguesa apresente, já em 2022, um nível de investimento público acima dos 3,2% do PIB.

Mas no Programa de Estabilidade apresentado em abril, o ministério das Finanças projetava que o investimento público aumentasse 31,7% em 2022, atingindo o marco de 3,3% do PIB no próximo ano.

Este ano, o investimento público deverá ficar-se pelos 2,7% do PIB. Há um ano, a proposta de Orçamento do Estado para 2021 prometia um salto de 2,5% para 2,9% do PIB.

“Além do impulso que provém do PRR, a trajetória de recuperação do investimento público continuará a registar uma evolução consistente com o grau de maturidade de investimentos estruturantes planeados antes da pandemia, estimados em €1.974 milhões de euros em 2022, nas áreas de mobilidade sustentável, saúde, formação e qualificação dos portugueses”, explica o governo no relatório que acompanha o OE 2022.

“Para além de investimentos estruturantes, através do PRR, pretende-se prosseguir com a implementação de investimentos que contribuam para transformar estruturalmente a economia portuguesa. Neste âmbito, destaca-se o papel crucial do investimento público previsto no PRR português, que estará ancorado na Estratégia Portugal 2030 e visa a concretização de um conjunto de investimento que promovam a especialização da economia portuguesa, a convergência com a União Europeia e a aceleração da transição digital e climática”.

Só na Administração Central, o investimento público associado aos projetos do PRR deverá representar cerca de €1.026 milhões.

No parecer às previsões macroeconómicas subjacentes à proposta do OE 2022, o Conselho das Finanças Públicas alerta para os riscos descendentes na execução do PRR: “Uma execução do PRR a um nível inferior ao esperado poderá afetar de forma decisiva o investimento e penalizar o crescimento da economia no horizonte de previsão”.