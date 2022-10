OE 2022. Banco de Portugal vai baixar dividendos a pagar ao Estado pelo terceiro ano

O Governo antecipa dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos que ascendem a cerca de 500 milhões de euros no próximo ano. Isto sem contar com o IRC que, a uma taxa de 28%, supera os 630 milhões. Porém, no que diz respeito ao supervisor bancário sob o comando de Mário Centeno, este é o terceiro ano consecutivo em que há redução do dividendo (o antecipado e o efetivamente pago).

A proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue na Assembleia da República ao fim da noite de 11 de outubro, prevê “a entrega de 295 milhões de euros pelo Banco de Portugal e 200 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos” em sede de dividendos. Valores sempre sem imposto.

Todos os anos, o Governo conta com dividendos do sector financeiro, sendo que há anos que voltou a incluir nessa expectativa o banco estatal (devido à crise financeira e à sua falta de capitalização, a CGD não remunerava o seu acionista).

Na proposta para 2021, o Governo esperava receber 374,5 milhões do Banco de Portugal (que depois foram maiores na hora de pagar o dividendo, chegando aos 428 milhões) e 159,6 milhões de euros do banco público (foram distribuídos 84 milhões, a que podem ainda acrescer mais de 300 milhões que o banco liderado por Paulo Macedo pretende dar agora que não há limites do BCE – e que tinham sido previstos para 2020).

Assim, na proposta que agora foi apresentada, há uma expectativa de que a CGD consiga dar mais do que o distribuído até agora em 2021, mas baixa o que acredita vir do Banco de Portugal.

No caso do supervisor hoje liderado por Mário Centeno, os montantes antecipados pelo Governo (que são sempre alvo de conversas com a autoridade bancária) têm vindo a recuar desde 2019 – numa altura em que há mais incertezas sobre a continuidade de uma política acomodatícia como a que tem vindo a ser implementada pelo Banco Central Europeu. O pico foi de 645 milhões de euros, em 2019.

Centeno, enquanto ministro das Finanças, sempre acreditou que havia mais margem para a entrega de mais dividendos do Banco de Portugal ao Orçamento do Estado (por via da redução das provisões para os riscos gerais constituídas, que considerava conservadoras). Agora, já se antecipava que a remuneração ao Estado pelo supervisor bancário pudesse vir a reduzir-se.

Governo espera 2,6 milhões de banco sem contas

Nos dividendos a pagar ao Estado em 2022, constam ainda 2,6 milhões de euros a distribuir pelo recém-criado Banco de Fomento.

Porém, o Banco de Fomento, que foi aproveitado para ajudar à recuperação das empresas, ainda não apresentou sequer as contas de 2020. Não há, na proposta de Orçamento, nem dados sobre os lucros, nem sobre os seus capitais.

Além das entidades do sector financeiro, as administrações dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, de Lisboa, de Sines e do Algarve, de Setúbal e Sesimbra, também surgem como entidades pagadoras de remuneração ao Estado.

Ao todo, independentemente do sector, os dividendos esperados pelo Estado e pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças para 2022 ascendem a 511 milhões de euros.