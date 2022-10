OE 2022. A cultura entre indignações

A cultura é frequentemente referida como o parente pobre no Orçamento e os alegados 0,25% que representa no deste ano pouco farão para desmentir essa ideia. O número foi várias vezes mencionado esta terça-feira na audiência que a comissão de Comunicação e Cultura da Assembleia da República concedeu à Convergência pela Cultura, um grupo que representa agentes culturais. O enquadramento que essa comparência acabou por ter também a reduziu objetivamente, ainda que sem intenção, a algo que se discute entre os assuntos que realmente provocam discussão acalorada e prolongada entre os deputados.

Antes da audiência foi ouvido na mesma comissão o presidente do conselho de administração da RTP, Nicolau Santos. A certa altura falou-se dos Açores. No meio de uma longa pergunta retórica, a deputada Isabel Rodrigues (PS) tinha questionado se uma notícia em São Miguel era mais importante do que uma noticia noutro local do arquipélago. Um deputado do PSD, Paulo Moniz, pegou nessas palavras e tomou-as como afirmação, não como pergunta. A deputada indignou-se, o deputado reiterou o que havia dito e decidiu-se ir buscar a gravação da deputada para resolver a questão.

Isso implicava algum tempo de espera. E foi durante esse tempo que a Convergência pela Cultura acabou por ser ouvida. Pela voz do seu representante Alexandre Belo Morais, falou dos apoios exíguos concedidos aos profissionais da área e do facto de muitos destes não terem recebido apoios. Questionou também os critérios da respetiva atribuição, criticou o estatuto dos profissionais da cultura proposto pelo Governo e a falta de diálogo. Resumindo, disse que os profissionais da cultura "sentem que foram enganados".

Nas perguntas que vieram a seguir, um deputado do PS (Bruno Aragão) lembrou que o sector cultural teve medidas de apoio específicas, além das gerais. Deputados do PSD (Carla Borges) e do Bloco de Esquerda (Alexandra Vieira) perguntaram se os programas de apoio "eram meras mezinhas" e o que está em falta no estatuto. Referiram a necessidade de combater "os estigmas da subsidiodependência" e falaram do potencial da cultura para criar riqueza. A deputada do Bloco notou a incoerência de exigir a não existência de dívidas ao fisco e à Segurança Social como condição para obter apoios sem se exigir ao mesmo tempo a celebração de contratos de trabalho com os profissionais.

Outros participantes defenderam argumentos na mesma linha, sem esquecer alguns relacionados com certificação profissional adequada - muitos profissionais de cultura continuam classificados como "prestadores de serviços" -, de formação e valorização profissionais e da desejabilidade de o PRR ser também usado para apoiar a cultura (ideia lembrada pelo outro representante da Convergência pela Cultura, Nuno Várzea).

No final, a Convergência prometeu enviar respostas escritas detalhadas às questões colocadas pelos deputados. Finda essa audiência mas não a sessão, regressou-se à polémica das afirmações de Isabel Rodrigues sobre os Açores, com a audição de um longo extrato das suas declarações.

A parte relevante pareceu confirmar que a deputada tinha realmente feito uma pergunta retórica, não uma afirmação. Paulo Moniz, sem contestar que pudesse ter sido isso que ela queria fazer, insistiu que tinha ouvido algo diferente. E assim se chegou a um (relativo) consenso que terminou a discussão. O presidente da comissão, Alexandre Quintanilha, um professor jubilado que é dos mais ilustres cientistas portugueses, soou aliviado.