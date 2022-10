Imposto sobre a compra de casa não desaparece e nem desce

Há inúmeras alterações no imposto sobre a venda de imóveis. Assim, caso se mantenha a redação da proposta de Orçamento do Estado para 2022, passam a estar sujeitos a IMT as entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital da empresa e para a realização de prestações acessórias à obrigação de entrada de capital das sociedades em causa, bem como as entregas de prédios dos participantes no ato de subscrição de unidades de participação de fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular.

Outras operações a que o IMT poderá chegar também são as transmissões de bens imóveis por fusão ou cisão das sociedades, ou por fusão de tais sociedades entre si ou com sociedade civil, bem como por fusão de fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular.

No que respeita ao cálculo do valor tributável, há igualmente alterações de pormenor, mas que podem ter impacto. Ora, a lei atual determina que se uma propriedade for transmitida separadamente do usufruto, uso ou habitação, o imposto é calculado sobre o valor da nua-propriedade (…) ou sobre o montante constante do ato ou do contrato, se for superior. E a mudança passa por incluir o direito real de habitação duradoura – criado em janeiro de 2020 – juntamente com o usufruto, uso ou habitação. Esta alternativa à compra de habitação própria permanente, pretende em que, não se justificando a aquisição da propriedade, se mostra necessário garantir a segurança da solução habitacional, como nos casos do direito de habitação atribuído.

E dura, dura, dura...

Depreende-se que não está próximo o fim do principal imposto nas transmissões onerosas de imóveis, apesar de ter a morte anunciada há vários anos e de muitos o considerarem um absurdo.

O facto de sobre o IMT, antiga sisa, incidir ainda sobre o Imposto do Selo (IS), torna a carga fiscal sobre a compra de casa bastante significativa e faz questionar sobre a dupla tributação. A isenção só é dada à habitação própria permanente até 92 407 euros e, em 2020, passou a vigorar uma outra taxa agravada (7,5%) para imóveis com Valor Patrimonial Tributário (VPT) acima de um milhões de euros, ou cujo valor da venda seja superior a este montante.

No caso do IS é, não só é uma dor de cabeça para quem compra, como pode acompanhar o proprietário vários anos, caso o imóvel seja adquirido com o recurso a crédito bancário. É que, em cada prestação paga à instituição financeira, o Estado cobra IS.

Em todo o caso, a avaliar pela proposta de OE 2022, o Executivo não estará preocupado, mantendo quase tudo igual, até porque, tal como o IMI, IMT é uma importante fonte de rendimentos para os municípios. Gera cerca de mil milhões por ano, segundo o Portal das Finanças.