Banca contesta manutenção das contribuições para o sector bancário

A associação que representa a banca em Portugal considera injusta, desproporcionada e discriminatória a insistência dos vários governos em manter contribuições extraordinárias e temporárias em definitivas.

Em resposta ao Expresso, a Associação Portuguesa de Bancos, liderada por Vitor Bento, diz não poder deixar de contestar a manutenção destas contribuições.

“A APB não pode, todavia, deixar de contestar, porque injusta, desproporcionada e discriminatória, a persistência da fiscalidade especificamente incidente sobre o sector bancário, originalmente configurada como assumindo carácter excecional e transitório, mas que se tem vindo a transformar em regime-regra, com natureza definitiva e permanente.”

A APB refere-se à contribuição extraordinária sobre o sector bancário, criada por lei de 2010 e que vigora desde 2011, e ao adicional de solidariedade, criado em 2020 apenas para o sector bancário e, sublinha ainda a APB, "sob o argumento de acorrer às necessidades excecionais do combate à pandemia apenas sobre o sector bancário".

Contribuições desvirtuam concorrência

A APB acrescenta também que "este tipo de fiscalidade discriminatória – que não respeita os princípios de justiça inerentes a um Estado de Direito que não o queira ser apenas nominalmente – constitui mais um elemento de desnivelamento concorrencial adverso para os bancos estabelecidos em Portugal face aos seus concorrentes europeus, potenciando a deslocalização desta atividade para o exterior, com a consequente perda para o País de empregos qualificados, da criação de valor acrescentado e de base fiscal".

E, apesar dos alertas constantes, a APB recorda que "não é necessário ter estabelecimento em Portugal, e muito menos a sede, para que bancos europeus e outros players aqui exerçam atividade bancária" e não estejam sujeitos a este tipo de contribuições.

Mais: a associação da banca diz ainda que a contribuição de solidariedade que incide exclusivamente sobre a banca e tem sido contestada deixa não só dúvidas em termos constitucionais como de oportunidade.

"Sobre o adicional de solidariedade, este imposto com incidência exclusiva sobre o sector bancário, mais em particular e além de tudo o mais, sendo esperada a normalização da atividade económica, como atestam as previsões do Governo para 2022, este imposto especial, além de duvidoso respaldo constitucional esgotou já a motivação, assumidamente transitória, que levou à sua criação."