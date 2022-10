Automóveis: ISV e IUC atualizados em 1%

A fiscalidade no setor automóvel terá nova atualização no próximo ano, com os valores do Imposto Sobre Veículos (ISV) e do Imposto Único de Circulação (IUC) a subirem pela taxa de inflação, 1%.

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022, o Governo conta com uma aceleração das vendas de automóveis no próximo ano, já que espera um crescimento da receita de ISV acima da atualização das taxas deste imposto.

"Prevê-se que a receita de ISV tenha uma recuperação em 2022, aumentando 29 milhões de euros face a 2021 (+6%). Tal como referido quanto aos IEC, as taxas gerais do ISV serão atualizadas à taxa de inflação em 2022", pode ler-se na proposta de Orçamento.

O mesmo se aplicará ao IUC. "As taxas de IUC serão atualizadas em 2022 à taxa de inflação, prevendo-se que a receita de 2022 aumente 13 milhões de euros (+3%), quando comparada com 2021", aponta o documento.